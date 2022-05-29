Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Экокружок «Зеленая школа мельника Кузьмы» откроется 1 июня в парке «Кузьминки-Люблино»

Александр Афонин
Город
Экокружок «Зеленая школа мельника Кузьмы» откроется 1 июня в парке «Кузьминки-Люблино»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» 1 июня откроется кружок для детей от 4 до 12 лет «Зеленая школа мельника Кузьмы». Он проработает все лето. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Занятия бесплатные, первая встреча состоится 1 июня, в День защиты детей. Затем уроки будут проходить по будним дням, кроме понедельника, в 11:00. Продолжительность — один час, — говорится в сообщении.

Участники кружка примут участие в практических уроках, мастер-классах и лекциях на свежем воздухе. Занятия будут проводиться в вольерном комплексе, дендросаду и экоклассе.

Детей познакомят с работой в огороде, проведут уроки по развитию творческих навыков и расскажут об уходе за растениями. Также их будут ждать игры, экскурсии, уроки физкультуры и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 1 июня. Гостей учреждения ожидает праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей.

кружки и секции Дети Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте