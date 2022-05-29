Экокружок «Зеленая школа мельника Кузьмы» откроется 1 июня в парке «Кузьминки-Люблино»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» 1 июня откроется кружок для детей от 4 до 12 лет «Зеленая школа мельника Кузьмы». Он проработает все лето. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Занятия бесплатные, первая встреча состоится 1 июня, в День защиты детей. Затем уроки будут проходить по будним дням, кроме понедельника, в 11:00. Продолжительность — один час, — говорится в сообщении.

Участники кружка примут участие в практических уроках, мастер-классах и лекциях на свежем воздухе. Занятия будут проводиться в вольерном комплексе, дендросаду и экоклассе.

Детей познакомят с работой в огороде, проведут уроки по развитию творческих навыков и расскажут об уходе за растениями. Также их будут ждать игры, экскурсии, уроки физкультуры и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 1 июня. Гостей учреждения ожидает праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей.