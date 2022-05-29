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Движение трамваев задерживается на юге столицы

Евгений Белоусов
Город
Движение трамваев задерживается на юге столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

На юге столицы задерживаются трамваи № 16, 38, 39 и 47. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На улице Шаболовка (в районе остановки «Серпуховский Вал») по техническим причинам задерживаются трамваи № 16, 38, 39 и 47, — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты трамваев были временно изменены. Департамент призвал москвичей внимательно следить за объявлениями водителей, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, из-за финального матча Кубка России по футболу на некоторых станциях столичного метро ожидаются ситуативные ограничения на вход и выход. Рекомендуется также заранее приобретать проездные на обратную поездку на метро, так можно будет сэкономить время в дороге после окончания матча.

До этого сообщалось, что закрылась перехватывающая парковка у станции московского метро «Тимирязевская». Автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553.

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