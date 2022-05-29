Сергунина: Онлайн-трансляции московских событий «Библионочи» набрали 250 тысяч просмотров

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Познавательную акцию «Библионочь» в Москве посетили свыше 40 тысяч человек. А онлайн-трансляции событий посмотрели 250 тысяч раз. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

— В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Популярностью пользовались и онлайн-трансляции событий: они собрали 250 тысяч просмотров, — рассказала она.

По словам Сергуниной, одними из самых посещаемых площадок познавательной акции стали библиотека имени Н. А. Некрасова, библиотека № 147 имени С. С. Орлова, библиотека № 197 имени А. А. Ахматовой, а также детская библиотека имени А. П. Гайдара и библиотека-медиацентр № 67.

Так, в библиотеке имени С. С. Орлова, которую открыли после ремонта во время «Библионочи», можно было послушать лекцию искусствоведа Елены Олейник. А в библиотеке имени Н. А. Некрасова актеры «Электротеатра Станиславского» читали сказки и легенды народов России. Кроме того, писатель Алексей Сальников презентовал в этой библиотеке свою новую книгу.

В библиотеке имени А. П. Гайдара для детей показали спектакль «Все праздники в один день» театра «Снарк». Там же ребята смогли посетить разнообразные мастер-классы и квесты.

Кроме того, к этой «Библионочи» приурочили открытие на 89-м этаже башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» уникального библиотечного пространства. Площадку посетили более двух тысяч человек.

Ранее Сергунина рассказала, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в столице пройдет Большой фестиваль школ искусств. Премьер Государственного академического Большого театра Владислав Лантратов и артистка балета Мария Александрова выступят с коллективами Московского хореографического училища при театре танца «Гжель».