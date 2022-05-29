Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Сергунина: Онлайн-трансляции московских событий «Библионочи» набрали 250 тысяч просмотров

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: Онлайн-трансляции московских событий «Библионочи» набрали 250 тысяч просмотров
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Познавательную акцию «Библионочь» в Москве посетили свыше 40 тысяч человек. А онлайн-трансляции событий посмотрели 250 тысяч раз. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

— В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Популярностью пользовались и онлайн-трансляции событий: они собрали 250 тысяч просмотров, — рассказала она.

По словам Сергуниной, одними из самых посещаемых площадок познавательной акции стали библиотека имени Н. А. Некрасова, библиотека № 147 имени С. С. Орлова, библиотека № 197 имени А. А. Ахматовой, а также детская библиотека имени А. П. Гайдара и библиотека-медиацентр № 67.

Так, в библиотеке имени С. С. Орлова, которую открыли после ремонта во время «Библионочи», можно было послушать лекцию искусствоведа Елены Олейник. А в библиотеке имени Н. А. Некрасова актеры «Электротеатра Станиславского» читали сказки и легенды народов России. Кроме того, писатель Алексей Сальников презентовал в этой библиотеке свою новую книгу.

В библиотеке имени А. П. Гайдара для детей показали спектакль «Все праздники в один день» театра «Снарк». Там же ребята смогли посетить разнообразные мастер-классы и квесты.

Кроме того, к этой «Библионочи» приурочили открытие на 89-м этаже башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» уникального библиотечного пространства. Площадку посетили более двух тысяч человек.

Ранее Сергунина рассказала, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в столице пройдет Большой фестиваль школ искусств. Премьер Государственного академического Большого театра Владислав Лантратов и артистка балета Мария Александрова выступят с коллективами Московского хореографического училища при театре танца «Гжель».

Наталья Сергунина Москва Библиотеки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте