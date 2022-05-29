Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Звезды «Русского Радио» навестили детей-беженцев из ДНР

Евгений Белоусов
Общество
Звезды «Русского Радио» навестили детей-беженцев из ДНР
Фото: Пресс-служба Русского радио

В преддверии Дня защиты детей «Русское Радио» провело благотворительную акцию в пользу детей Донбасса, приехавших в Россию. Звезды «Русского Радио» отправились в Сергиев Посад с подарками и благотворительным концертом. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе радиостанции.

Более 160 детей из Донецкой народной республики (ДНР) разместились в ЧОУ «Православный Центр Образования им. Преподобного Сергия» в деревне Топорково. Звезды «Русского Радио», среди которых Сергей Лазарев, группа «Земляне», Анна Семенович, Роман Архипов, Маша Шейх и Ева Власова, привезли им гуманитарную помощь: бытовую технику и личные вещи, необходимые для комфортной жизни.

Главным подарком от радиостанции и артистов стал добрый душевный концерт и пикник на свежем воздухе, а также возможность для маленьких подопечных Центра пообщаться с артистами, получить от них внимание и слова поддержки, сделать памятные фотографии.

— Мы хотели отдать детям свою энергию, тепло, посмотреть, чем они живут, интересуются, поддержать их всеми силами. Они достойны того, чтобы быть счастливыми. И мы желаем им счастья и здоровья, — рассказали в группе «Земляне».

Также 29 мая был дан старт отправке очередной партии гуманитарной помощи — медицинских принадлежностей, необходимых для раненых солдат, которые проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице есть социально значимые НКО, находящиеся в городском реестре, которые оказывают социальную помощь гражданам. Он также предложил оказать грантовую поддержку химчисткам, которые принимают участие в обработке одежды, передаваемой для беженцев.

Благотворительность ДНР беженцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте