Звезды «Русского Радио» навестили детей-беженцев из ДНР

Фото: Пресс-служба Русского радио

В преддверии Дня защиты детей «Русское Радио» провело благотворительную акцию в пользу детей Донбасса, приехавших в Россию. Звезды «Русского Радио» отправились в Сергиев Посад с подарками и благотворительным концертом. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе радиостанции.

Более 160 детей из Донецкой народной республики (ДНР) разместились в ЧОУ «Православный Центр Образования им. Преподобного Сергия» в деревне Топорково. Звезды «Русского Радио», среди которых Сергей Лазарев, группа «Земляне», Анна Семенович, Роман Архипов, Маша Шейх и Ева Власова, привезли им гуманитарную помощь: бытовую технику и личные вещи, необходимые для комфортной жизни.

Главным подарком от радиостанции и артистов стал добрый душевный концерт и пикник на свежем воздухе, а также возможность для маленьких подопечных Центра пообщаться с артистами, получить от них внимание и слова поддержки, сделать памятные фотографии.

— Мы хотели отдать детям свою энергию, тепло, посмотреть, чем они живут, интересуются, поддержать их всеми силами. Они достойны того, чтобы быть счастливыми. И мы желаем им счастья и здоровья, — рассказали в группе «Земляне».

Также 29 мая был дан старт отправке очередной партии гуманитарной помощи — медицинских принадлежностей, необходимых для раненых солдат, которые проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице есть социально значимые НКО, находящиеся в городском реестре, которые оказывают социальную помощь гражданам. Он также предложил оказать грантовую поддержку химчисткам, которые принимают участие в обработке одежды, передаваемой для беженцев.