«С самого начала у нас не было никаких шансов»: западные наемники бегут с Украины

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Иностранные наемники, которые столкнулись с нехваткой вооружения, оборудования и плохой информированностью, массово бегут из рядов ВСУ. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает американская газета The Washington Post.

— Они (иностранные наемники — прим. «ВМ») вспоминали, как шли в бой недостаточно оснащенными и вооруженными. Они видели гибель друзей и решили, что никогда не вернутся, — утверждается в публикации.

Согласно данным газеты, спецоперация привлекла на Украину ветеранов, которые никогда ранее не участвовали в боевых действиях либо сталкивались только с плохо подготовленными повстанцами. Как признался изданию один из наемников, у них с самого начала не было никаких шансов, передает РИА Новости.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что 1908 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии. По словам Шойгу, российским военным удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им необходимую помощь.