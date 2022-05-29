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Около 50 болельщиков «Спартака» задержали в центре Москвы за нарушение порядка

Евгений Белоусов
Происшествия
Около 50 болельщиков «Спартака» задержали в центре Москвы за нарушение порядка
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 50 болельщиков футбольного клуба «Спартак» в центре Москвы. Об этом стало известно в воскресенье, 29 мая.

Уточняется, что болельщики были задержаны за нарушение общественного порядка. Они выбегали на проезжую часть, однако беспорядков не было, передает ТАСС.

Официальной информации от столичного главка МВД РФ пока не поступало.

29 мая состоялся финальный матч Кубка России по футболу, в котором «Спартак» со счетом 2:1 одолел «Динамо». Победные голы в ворота соперника забили Квинси Промес и Александр Соболев. Один гол «Динамо» принес Арсен Захарян. Кроме того, динамовец Даниил Фомин не забил пенальти на последних минутах матча. Подробнее о деталях матча — в материале «Вечерней Москвы».

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