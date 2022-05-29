«От рук отбились»: Захарова посоветовала премьеру Эстонии отчитать послов ЕС за звонки Путину

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила премьер-министру Эстонии Кае Каллас отчитать послов стран Евросоюза (ЕС) за телефонные звонки глав государств президенту России Владимиру Путину.

— У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача: все западные лидеры от рук отбились — звонят и звонят. Женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «Как перестать звонить в Москву», — заявила Захарова.

Захарова пошутила, что Каллас необходимо вызывать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их за столь частые звонки российскому лидеру. Об этом официальный представитель МИД РФ написала в своем Telegram-канале.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Российский и сербский лидеры обсудили вопросы актуальной повестки двусторонних отношений государств. Кроме того, они обговорили дальнейшие шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.