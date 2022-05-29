«Каждый из них невероятен»: Маск отказался принимать чью-либо сторону в тяжбе Деппа и Херд

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Громкая судебная тяжба между актером Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд разрешится уже 31 мая. Свое мнение о скандальном разбирательстве высказал бывший возлюбленный актрисы, миллиардер Илон Маск.

— Надеюсь, они оба пойдут дальше. В своих лучших проявлениях. Каждый из них невероятен, — заявил Маск.

Миллиардер отказался вставать на чью-либо сторону в тяжбе между двумя голливудскими звездами, сохранив нейтралитет, передает Пятый канал.

Депп и Херд поженились в 2014 году, но в 2017-м актеры расстались и со скандалом развелись. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и многочисленных избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а жена ему изменяла не один раз.

Славянская ведьма и таролог Евгения Анаконда рассказала «Вечерней Москве», что конфликт будет продолжаться, но все же больше преимуществ в этом противостоянии у Эмбер Херд.

В начале мая зрители судебного процесса обратили внимание на странность в заявлениях голливудской актрисы. Поклонники Деппа заметили, что его бывшая жена на суде общается цитатами из знаменитых американских фильмов.