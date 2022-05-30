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Три машины сгорели во дворе дома в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Три машины сгорели во дворе дома в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Тверской бульвар, 3 Карта всех событий

Три автомобиля сгорели возле дома в центре столицы. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Пожар произошел на Тверском бульваре, 3.

Источник «ВМ» уточнил, что сгорели BMW X7, Mercedes и еще одна легковая машина.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что припаркованная возле дома в центре Москвы машина загорелась. Была угроза распространения огня на соседние авто, а также на первый этаж дома.

В субботу, 28 мая, на юге столицы произошло возгорание в складском помещении с маслами. Возгорание произошло по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2. Из гаражного бокса валил густой черный дым.

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