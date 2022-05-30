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Мясников назвал продукты, полезные при сердечно-сосудистых заболеваниях

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Мясников назвал продукты, полезные при сердечно-сосудистых заболеваниях
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Пациентам, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, рекомендуется употреблять продукты, содержащие сою. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Также он рекомендовал их тем, кто страдает подагрой. По его словам, соя содержит полный набор полезных микроэлементов и витаминов, необходимых для нормального функционирования организма.

Между тем Мясников отметил и минусы этих продуктов. Например, при злоупотреблении соей могут снижаться функции щитовидной железы.

Кроме того, медик посоветовал в новом выпуске программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» не увлекаться соевым соусом, потому что в нем содержится очень много соли.

Александр Мясников назвал пять распространенных народных методов лечения, которые не имеют смысла. По его словам, часть из этих «бабушкиных рецептов» может быть даже опасна для жизни.

Александр Мясников советы Продукты
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