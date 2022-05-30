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Жители столицы стали в пять раз чаще пользоваться электронными медкартами

Александр Афонин
Город
Жители столицы стали в пять раз чаще пользоваться электронными медкартами
Фото: Pexels

Москвичи обращаются к сервису электронной медкарты в пять раз чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 30 мая.

— Популярность электронной медкарты продолжает расти. Только с начала этого года москвичи обратились к сервису более 65 миллионов раз — это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что цифровая медкарта имеет ряд преимуществ. Например, ее нельзя потерять, а доступ открыт в любое удобное время в онлайн-формате.

Сервис включает в себя протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19, лабораторных и инструментальных исследований, включая доступ к изображениям лучевых исследований, выписки из стационаров, истории вакцинаций взрослых и детей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Анастасия Ракова сообщила о расширении функционала электронной медицинской карты ребенка. Теперь родителям и врачам доступны в ней сведения о новорожденном.

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