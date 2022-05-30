Более 3,5 тысячи рабочих мест появится в индустриальном квартале в Новогирееве

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Новый проект комплексного развития территории одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы, в него вошли несколько участков в районе Новогиреево. Реализация проекта потребует 22 миллиарда рублей вложений.

По словам заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, новый индустриальный квартал появится напротив Кусковского лесопарка. Общая площадь территории, которую планируется развивать, составляет 21 гектар, ожидаемые поступления в бюджет города составят более 975 миллионов рублей ежегодно.

Благодаря индустриальному кварталу в Москве появится 3,6 тысячи новых мест приложения труда.

Министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в свою очередь, рассказал, что специалисты построят в квартале около 250 тысяч «квадратов» недвижимости, передали на официальном сайте мэра города.

Недавно в столице объявили о проведении реорганизации еще двух заброшенных территорий по программе «Индустриальные кварталы», которые будут расположены на месте бывшей промышленной зоны «Кунцево». На территории двух объектов собираются возвести свыше 878 тысяч квадратных метров недвижимости. Первый участок расположен между улицами Молодогвардейской и Ивана Франко, второй построят возле МКАД — между северным дублером Кутузовского проспекта и улицей Горбунова.