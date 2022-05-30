Наталья Сергунина: В Москве открылся второй волонтерский окружной центр

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Беловежская улица, 83 Карта всех событий

В Москве открылся новый волонтерский окружной центр. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В столице открылась еще одна удобная площадка для добровольческого сообщества. Она станет центром притяжения волонтеров и жителей запада Москвы. Здесь есть современный лекторий, залы для воркшопов, форумов и пресс-конференций, — рассказала заммэра.

В новом окружном центре могут собираться добровольцы Западного административного округа. Здесь у них есть возможность обмениваться опытом и общаться, сообщила заместитель мэра. Сам центр находится по адресу Беловежская улица, 83.

В ходе экскурсии волонтерам показали помещения и продемонстрировали возможности окружного центра. В здании была организована выставка, посвященная ключевым событиям добровольческого движения Москвы.

Специалисты «Мосволонтера» в команде с приглашенными экспертами проведут в центре мастер-классы и тренинги. Участникам мероприятий расскажут о направлениях добровольчества, эффективности и принципах командной работы, также сообщила Сергунина.

В новый окружной центр можно приносить вещи для нуждающихся и корм для животных из приютов.

Ранее Сергунина сообщила, что акцию «Библионочь» в Москве посетили свыше 40 тысяч человек.