Резидент технополиса «Москва» поставил городу более 125 тысяч упаковок лекарств

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Один из резидентов технополиса «Москва» поставил столице более 125 тысяч упаковок лекарств в 2022 году. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Первый офсетный контракт Москва заключила в 2017 году. По нему на территории столичной особой экономической зоны в Зеленограде инвестор построил завод по производству лекарств, а поставки препаратов начались в прошлом году. Сегодня предприятие выпускает лекарства для терапии онкологических, аутоиммунных и ряда других заболеваний, — рассказал заместитель мэра.

Резидент технополиса «Москва» — это компания «Биокад». В 2021 году данный производитель выпустил около 290 тысяч упаковок готовой продукции. Суммарная стоимость изделий «Биокада» превысила полтора миллиарда рублей.

— Согласно договору компания будет поставлять более 30 лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний в течение почти семи лет. В итоге Москва закупит лекарства производителя на 14 миллиардов рублей, — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Помимо этого, «Биокад» намерен наладить выпуск другой продукции на производственной площадке в технополисе «Москва». Для этого компания уже получила обновленные лицензии на производство жидких лекарственных форм для иммунобиологических, биологических и химических препаратов.

В данный проект компания уже вложили более 4,7 миллиарда рублей, она пользуется налоговыми и имущественными льготами на правах резидента. Организаторами было создано более 150 рабочих мест, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в технополисе «Москва» объявили о разработке, позволяющей определить у пациента наличие гриппа или COVID-19 в рамках одного тестирования.