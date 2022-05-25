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Резидент технополиса «Москва» разработал единый тест для определения гриппа или COVID-19

Араз Салехов
Город
Резидент технополиса «Москва» разработал единый тест для определения гриппа или COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» объявили о появлении разработки, позволяющей определить у пациента наличие гриппа или COVID-19 в рамках одного тестирования. Об этом в среду, 25 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Компания из ОЭЗ Москвы создала тест-систему, которая по результатам единого анализа дает ответ, присутствует в организме грипп или COVID-19. Это решение удешевляет и упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения. В серийное производство тест-систему запустят в июне 2022 года, первая партия составит 100 тысяч штук, — отметил он.

При этом глава столичного департамента добавил, что новая технология будет доступна в лабораториях и аптеках Москвы, а затем в регионах России.

Генеральный директор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова в свою очередь уточнила, что на разработку теста ушло порядка полутора лет и вложено около пяти миллионов рублей. Новый продукт, как обещает разработчик, обойдется покупателю в пределах 700 рублей.

Помимо этого, в технополисе «Москва» разработали систему для проведения медицинских экспресс-анализов без необходимости в лаборатории. Так, новая технология помогает диагностировать диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, щитовидной и предстательной желез, бесплодие, а также определять беременность и различные воспалительные процессы в организме.

Медицина Технологии технополис «Москва»
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