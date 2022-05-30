Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения в общественном транспорте

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Ежедневно общественным транспортом в Подмосковье пользуются около двух миллионов человек. Пассажирам напомнили о правилах поведения в общественном месте, передает РИАМО.

Так, необходимо уступать места инвалидам, пенсионерам, пассажирам с детьми и беременным. В транспорте нельзя шуметь, так как это может отвлечь водителя от дороги.

При входе в салон необходимо снимать со спины рюкзак, чтобы не мешать проходу других пассажиров. При перевозке крупногабаритных грузов необходимо стараться не вторгаться в личное пространство других пассажиров.

Ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области описало среднестатистических водителей автобусов. Чаще всего эту профессию выбирают люди старше 45 лет, имеющие солидный стаж вождения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Более 32,5 миллиона поездок совершили пассажиры автобусов АО «Мострансавто» в апреле 2022 года. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.