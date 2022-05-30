Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения в общественном транспорте

Ирина Игнатенко
Общество
Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения в общественном транспорте
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Ежедневно общественным транспортом в Подмосковье пользуются около двух миллионов человек. Пассажирам напомнили о правилах поведения в общественном месте, передает РИАМО.

Так, необходимо уступать места инвалидам, пенсионерам, пассажирам с детьми и беременным. В транспорте нельзя шуметь, так как это может отвлечь водителя от дороги.

При входе в салон необходимо снимать со спины рюкзак, чтобы не мешать проходу других пассажиров. При перевозке крупногабаритных грузов необходимо стараться не вторгаться в личное пространство других пассажиров.

Ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области описало среднестатистических водителей автобусов. Чаще всего эту профессию выбирают люди старше 45 лет, имеющие солидный стаж вождения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Более 32,5 миллиона поездок совершили пассажиры автобусов АО «Мострансавто» в апреле 2022 года. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Транспорт Подмосковье правила
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте