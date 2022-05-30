ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центробанк с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными организациями. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Исключение составят ценные бумаги заграничных эмитентов, которые ведут основную деятельность на территории РФ.

Данная мера позволит защитить права инвесторов и сократить риски.

Уточняется, что право собственности владельцев на ценные бумаги останутся в силе, а торги будут возобновлены после снятия ограничений.

В четверг, 26 мая, Центробанк (ЦБ) внепланово снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 11 процентов годовых. Эта мера должна «зажать» инфляцию, стабилизировать курс рубля, а также помочь российскому бизнесу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Регулятор пошел на очередное понижение ключевой ставки по двум причинам, отмечает собеседник «ВМ». Первая — существенное снижение инфляции, которое уже наблюдается, вторая — необходимость удешевления кредитов и увеличения их объема для ускоренного развития экономики.