Андрей Бочкарев: Московские метростроевцы построят два железнодорожных тоннеля в Приморском крае

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московские строители метро будут участвовать в создании двух железнодорожных тоннелей на участке Шкотово — Смоляниново. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Уникальный опыт и высокий профессионализм столичных инженеров востребованы далеко за пределами Москвы — наши специалисты построят два параллельных однопутных тоннеля на обходе участка Шкотово — Смоляниново Дальневосточной железной дороги в Приморском крае. Этот проект позволит повысить провозную и пропускную способность направления Уссурийск — Находка, — рассказал заместитель мэра.

Также Бочкарев отметил, что этот проект входит в широкомасштабную программу модернизации Восточного полигона железных дорог. Ее реализует ОАО «РЖД» по поручению правительства России. Целью программы является увеличение скорости транспортировки грузов от дальневосточных портов. Прогнозируют, что все горнопроходческие работы завершатся в 2024 году.

— Протяженность каждого из тоннелей составит 1450 и 1420 метров, для выполнения работ из Москвы уже передислоцировали специализированную горнопроходческую технику и оборудование. К настоящему моменту метростроевцы уже освоили строительные площадки, соорудили подъездные дороги, вынесли инженерные коммуникации из зоны строительства и возвели временные здания, необходимые для производства работ, а также выполнили прокладку временных инженерных сетей и коммуникаций, — также пояснил Бочкарев.

По его словам, на данный момент уже завершены работы по разработке котлованов на участках открытого способа сооружения тоннелей.

Ранее Бочкарев сообщил о том, что с начала 2022 года было выдано 68 разрешений на строительство в Новой Москве. Это на 48 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.