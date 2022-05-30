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Байден показал неуместный жест толпе американцев во время визита в Техас

Полина Долганова
В мире
Байден показал неуместный жест толпе американцев во время визита в Техас
Фото: flickr/whitehouse

Лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена освистали во время его поездки в Техас, где недавно произошла стрельба. Соответствующее видео опубликовал телеканал CBS News.

На кадрах видно, как Байден и его супруга в сопровождении охраны идут мимо возмущенной толпы, из которой слышны возгласы: «Сделай что-нибудь!».

В ответ на это президент показал толпе большой палец и заявил: «Мы сделаем».

Зрители телеканала осудили поведение политика и заявили, что его охраняют тщательнее, чем детей в американских школах, передает РИА Новости.

Во вторник, 24 мая, злоумышленник напал на начальную школу в Техасе. В результате случившегося погиб 21 человек. Он уточнил, что погибли 18 детей и трое взрослых. Перед тем как отправиться убивать школьников, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина пострадала, но выжила. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Преступника ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. В ответ на ситуацию Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в техасской начальной школе.

Джо Байден США стрельба
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