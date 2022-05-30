Прием заявок на конкурс «Город для всех» стартовал в столице

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве начался прием заявок на участие в смотре-конкурсе «Город для всех». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— Смотр-конкурс «Город для всех» мотивирует руководителей организаций обеспечить беспрепятственный доступ к своим объектам людям с инвалидностью, включая тех, кто передвигается на колясках или в сопровождении собак-поводырей, — сказал он.

В этом году конкурс пройдет в два этапа — на окружном и городском уровнях. Туры пройдут с 15 сентября по 15 ноября.

Основным критерием при отборе победителей конкурса служит степень комфорта и доступности для людей с особенностями здоровья. Помимо этого, эксперты будут оценивать эстетическую и дизайнерскую составляющие, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице 24 мая определили этапы и сроки проведения конкурса «Московские мастера». Отборочные и финальные соревнования среди работников сферы информационного моделирования и охраны труда, а также среди мастеров бетонных и электросварочных работ пройдут в июне.