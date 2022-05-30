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В России выявили 3801 случай коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 3801 случай коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3801 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 74 гражданина, еще 891 пациент был госпитализирован в медицинское учреждение.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 4019 человек.

В России выявили 3801 случай коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Вслед за пандемией коронавируса мир всколыхнули новости о росте заболеваемости оспой обезьян. Могут ли эти два вируса объединиться и грозит ли планете новая эпидемия, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали ведущие медицинские эксперты. По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, идея о том, что оспа обезьян может каким-то образом соединиться к коронавирусной инфекцией — не такая уж безумная. Но с биологической точки зрения это вряд ли может случиться, так как сами вирусы очень разные.

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