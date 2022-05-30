Мужчину избили и увезли в багажнике иномарки из-за несуществующего долга

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Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Трое мужчин из Подмосковья подозреваются в похищении человека и вымогательстве денег. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в поселке Вешки (городской округ Мытищи — прим. «ВМ») злоумышленники насильно посадили в машину 26-летнего жителя города Долгопрудный. Затем они отвезли его на стройку в Москве и удерживали в багажнике несколько часов, периодически избивая и требуя выплатить долг в 180 тысяч рублей.

Затем мужчину отпустили для того, чтобы он собрал необходимую сумму. Вместо этого пострадавший обратился в правоохранительные органы.

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— Кроме того, правонарушители незаконно завладели его автомобилем иностранного производства стоимостью около миллиона рублей, — отметила Петрова.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Похищение человека». Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 32 до 36 лет. Похищенная машина также была обнаружена.

Суд избрал им меры пресечения.

— Двое заключены под стражу, а третьему фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — заключила представитель ведомства.

Еще одной жертвой вымышленного долга стал москвич. Он отказался выплачивать вымогателям деньги, в ответ они стали его пытать.