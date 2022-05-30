Как неудачная реклама довела тату-мастера до уголовной ответственности

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Сотрудники транспортной полиции задержали «граффитчика» на станции Москва — Курская. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на станции Салтыковская Горьковского направления МЖД задержали молодого человека, который рисовал краской на шумоизоляционном заборе.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Его доставили в отдел. Там 26-летний житель Подмосковья рассказал, что работает тату-мастером и таким образом хотел себя прорекламировать. Материальный ущерб от его действий, нанесенной железнодорожной организации, превысил девять тысяч рублей.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

27 апреля еще один вандал разбил рекламные щиты в столичном районе Свиблово и попал на видео.