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Как неудачная реклама довела тату-мастера до уголовной ответственности

Елена Самойлова
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Как неудачная реклама довела тату-мастера до уголовной ответственности
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Сотрудники транспортной полиции задержали «граффитчика» на станции Москва — Курская. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на станции Салтыковская Горьковского направления МЖД задержали молодого человека, который рисовал краской на шумоизоляционном заборе.

Как неудачная реклама довела тату-мастера до уголовной ответственности Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Его доставили в отдел. Там 26-летний житель Подмосковья рассказал, что работает тату-мастером и таким образом хотел себя прорекламировать. Материальный ущерб от его действий, нанесенной железнодорожной организации, превысил девять тысяч рублей.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

27 апреля еще один вандал разбил рекламные щиты в столичном районе Свиблово и попал на видео.

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