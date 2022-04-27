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Вандал разбил рекламные щиты в Свиблово. Видео

Елена Самойлова

Происшествия
Вандал разбил рекламные щиты в Свиблово. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Снежная улица Карта всех событий

Сотрудники МВД по району Свиблово задержали мужчину, подозреваемого в вандализме. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратилась гражданка и заявила, что ночью неизвестный разбил рекламные щиты возле трех подъездов дома на улице Снежной.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось становить личность подозреваемого, им оказался 22-летний приезжий. Его задержали в том же районе, где он хулиганил.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Материальный ущерб, нанесенный управе района Свиблово, оценивается в 24 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Задержанный находится под подпиской о невыезде.

25 апреля сообщалось, что хулигана, «обезглавившего» фигуру бабушки с флагом СССР, оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Фигура, которая стала символом борьбы с нацизмом на Украине, стояла возле частной стоматологической клиники. Таким образом ее владелица решила украсить вход к 9 Мая — для поднятия духа и в поддержку российских военных, которые принимают участие в специальной операции по защите Донбасса. В ночь на 24 апреля трое мужчин подошли к крыльцу, и один из них «обезглавил» фигуру бабушки.

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