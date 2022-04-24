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Фигуру бабушки с флагом СССР «обезглавили» в московском районе Куркино

Юлия Курганова

Происшествия
Фигуру бабушки с флагом СССР «обезглавили» в московском районе Куркино
Фото: группа «ДТП и ЧП Москва и МО» во «ВКонтакте»
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Куркино Карта всех событий

В столичном районе Куркино неизвестные молодые люди «обезглавили» фигуру, ставшей легендарной бабушки с флагом СССР. Об этом сообщили в субботу, 23 апреля, в группе «ДТП и ЧП Москва и МО» в социальной сети «ВКонтакте».

Фигура, которая стала символом борьбы с нацизмом на Украине, стояла возле частной стоматологической клиники. Таким образом ее владелица решила украсить вход к 9 Мая для поднятия духа и в поддержку российских военных, которые принимают участие в специальной операции по защите Донбасса. Ночью трое мужчин подошли к крыльцу, и один из них «обезглавил» фигуру бабушки.

23 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия отправит в космос ракету с изображением украинской бабушки со Знаменем Победы. Он отметил, что рисунок нанесут на корпус ракеты-носителя, которую отправят в космос на одном из ближайших ракетных пусков.

9 апреля стало известно, что украинская бабушка, проживающая в селе, приняла националистов за военных из РФ и встретила их со Знаменем Победы. В Сети появилось видео, на котором бабушка, осознавшая свою ошибку, просит радикалов отдать ей знамя, но те ей отказывают.

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