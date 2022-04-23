Россия отправит в космос ракету с изображением украинской бабушки со Знаменем Победы

Фото: Роскосмос

Изображение бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы, нанесут на одну из ракет. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу, 23 апреля, в своем Telegram-канале.

Он написал, что рисунок разместят на корпусе ракеты-носителя, которую отправят в космос на одном из ближайших ракетных пусков. Рогозин сопроводил запись одним из многочисленных изображений, посвященных украинской женщине.

19 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что история бабушки, которая вышла к украинским военным со Знаменем Победы, вызвала резонанс в организации.

9 апреля стало известно, что украинская бабушка, проживающая в селе, приняла националистов за военных из России и встретила их со Знаменем Победы. В интернете появилось видео, на котором бабушка, осознавшая свою ошибку, просит радикалов отдать ей знамя, но те ей отказывают.