Полянский заявил, что история бабушки со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН

Фото: twitter/RussiaUN

История бабушки, которая вышла к украинским военным со Знаменем Победы, вызвала резонанс в Организации Объединенных наций (ООН). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

— Многие интересовались, коллеги в кулуарах спрашивали и звонили потом, что это за бабушка. Я отправлял видеоролик, рассказывал. Эта история действительно вызвала резонанс здесь. И я очень рад, что она и дома вызвала резонанс, — рассказал он.

Полянский добавил, что не мог не поделиться этой историей. По его мнению, пожилая женщина совершила подвиг, потому что с ней могло случиться все что угодно.

— Она вышла со знаменем, не стала хитрить, юлить. Она могла бы, наверное, если бы хотела или испугалась, это обыграть. Но она не стала, она продолжила продвигать то, во что верит. Она действительно дала оценку, не взяла продукты и попросила вернуть знамя, — отметил первый заместитель постпреда РФ при ООН.

Он добавил, что продолжит делиться подобными историями в организации.

9 апреля стало известно, что украинская бабушка, проживающая в селе, приняла националистов за российских военных и встретила их со Знаменем Победы. В Сети появилось видео, на котором бабушка, осознавшая свою ошибку, просит радикалов отдать ей знамя, на что получает отказ.