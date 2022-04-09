Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Солдаты ВСУ отказались вернуть Знамя Победы украинской пенсионерке

Полина Долганова

В мире
Солдаты ВСУ отказались вернуть Знамя Победы украинской пенсионерке
Фото: YouTube / 2chTV

Украинская бабушка, проживающая в селе, приняла националистов за российских военных и встретила их со Знаменем Победы. Об этом стало известно в субботу, 9 апреля.

В Сети появилось видео, на котором бабушка, осознавшая свою ошибку, просит радикалов отдать ей знамя, на что получает отказ.

Пакет с едой, который находился в руках националистов, также исчез: они передумали доставлять бабушке еду, пишет «Известия».

До этого стало известно, что врачи выхаживают украинских военных, которые выжили при крушении сбитого вертолета, летевшего с целью эвакуации полка «Азов» в Мариуполь. По словам украинских военнослужащих, они благодарны российской армии за спасение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Пенсионеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте