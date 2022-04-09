Солдаты ВСУ отказались вернуть Знамя Победы украинской пенсионерке

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Украинская бабушка, проживающая в селе, приняла националистов за российских военных и встретила их со Знаменем Победы. Об этом стало известно в субботу, 9 апреля.

В Сети появилось видео, на котором бабушка, осознавшая свою ошибку, просит радикалов отдать ей знамя, на что получает отказ.

Пакет с едой, который находился в руках националистов, также исчез: они передумали доставлять бабушке еду, пишет «Известия».

До этого стало известно, что врачи выхаживают украинских военных, которые выжили при крушении сбитого вертолета, летевшего с целью эвакуации полка «Азов» в Мариуполь. По словам украинских военнослужащих, они благодарны российской армии за спасение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.