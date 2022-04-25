Хулигана, «обезглавившего» фигуру бабушки с флагом СССР, оштрафовали на 50 тысяч рублей

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Молодой человек, повредивший инсталляцию в поддержку спецоперации Вооруженных сил Российской Федерации, оштрафован и арестован на 15 суток за содеянное. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-центре МВД России.

Накануне, 24 апреля, в отношении него и двух находившихся с ним приятелей были составлены протоколы по статье КоАП «Мелкое хулиганство».

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В МВД сообщили, что хулиган, который «обезглавил» картонную фигуру бабушки с флагом СССР, оштрафован на 50 тысяч рублей. Также он проведет под административным арестом 15 суток, а его товарищи — 6 суток.

Фигура, которая стала символом борьбы с нацизмом на Украине, стояла возле частной стоматологической клиники. Таким образом ее владелица решила украсить вход к 9 Мая — для поднятия духа и в поддержку российских военных, которые принимают участие в специальной операции по защите Донбасса. В ночь на 24 апреля трое мужчин подошли к крыльцу, и один из них «обезглавил» фигуру бабушки.

Днем того же воскресенья хулигана и его приятелей задержали. Злоумышленником оказался 24-летний москвич. Его доставили в отделение вместе с несколькими приятелями, которые были с ним при поломке фигуры.

В отношении хулигана был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Также в отношении парня, «обезглавившего» фигуру бабушки с флагом СССР, и еще двух находившихся с ним граждан были составлены протоколы по статье КоАП «Мелкое хулиганство».

Позже МВД опубликовало видео допроса мужчины, в ходе которого он признается, что в тот день сильно напился и ничего не помнит. На вопрос, жалеет ли он о содеянном, парень ответил: «Абсолютно точно раскаиваюсь».