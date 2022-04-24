МВД задержало в Москве сломавшего макет украинской бабушки с флагом СССР

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Куркино Карта всех событий

Столичные полицейские задержали подозреваемого, «обезглавившего» фигуру бабушки с флагом СССР в районе Куркино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье, 24 апреля.

По ее словам, злоумышленником оказался 24-летний москвич. Его доставили в отделение вместе с несколькими людьми, которые были с ним при поломке фигуры.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации», передает «МВД Медиа».

Также в отношении него и еще двух находившихся с ним людей составлены протоколы по статье КоАП «Мелкое хулиганство», заключила Волк.

Фигура, которая стала символом борьбы с нацизмом на Украине, стояла возле частной стоматологической клиники. Таким образом ее владелица решила украсить вход к 9 Мая — для поднятия духа и в поддержку российских военных, которые принимают участие в специальной операции по защите Донбасса. Ночью трое мужчин подошли к крыльцу, и один из них «обезглавил» фигуру бабушки.

9 апреля стало известно, что пожилая женщина, проживающая в селе, приняла националистов за военных из РФ и встретила их со Знаменем Победы. В Сети появилось видео, на котором бабушка, осознавшая свою ошибку, просит радикалов отдать ей знамя, но те ей отказывают.