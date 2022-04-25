«Просто ударил»: хулиган, «обезглавивший» фигуру бабушки с флагом СССР, объяснил свой поступок
В понедельник, 25 апреля, МВД России опубликовало видео допроса мужчины, задержанного за повреждение инсталляции в поддержку спецоперации Вооруженных сил Российской Федерации на Украине.
Молодой человек признается, что в тот день сильно напился и не помнит, что делал.
— Не знал, что что-то осквернил. Я просто ударил по какой-то картонке и не хотел осквернить никого и никогда, — пояснил задержанный.
На вопрос, жалеет ли он о содеянном, парень ответил: «Абсолютно точно раскаиваюсь».
Ранее полицейские задержали «обезглавившего» фигуру бабушки с флагом СССР в районе Куркино.
Фигура, которая стала символом борьбы с нацизмом на Украине, стояла возле частной стоматологической клиники. Таким образом ее владелица решила украсить вход к 9 Мая — для поднятия духа и в поддержку российских военных, которые принимают участие в специальной операции по защите Донбасса. Ночью трое мужчин подошли к крыльцу, и один из них «обезглавил» фигуру бабушки.
9 апреля стало известно, что пожилая женщина, проживающая в селе, приняла националистов за военных из РФ и встретила их со Знаменем Победы. В Сети появилось видео, на котором бабушка, осознавшая свою ошибку, просит радикалов отдать ей знамя, но те ей отказывают.