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Пресечена деятельность преступной группы, занимающейся «долевым рейдерством»

Елена Самойлова
Происшествия
Пресечена деятельность преступной группы, занимающейся «долевым рейдерством»
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Москве пресечена деятельность группы, занимавшейся «долевым рейдерством». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники вынуждали собственников долей в столичных квартирах продавать их по заниженной цене.

— Соучастники угрожали собственникам жилплощади и членам их семей применением насилия и порчей имущества. Кроме того, они подселяли потерпевшим соседей, которые создавали невыносимые условия проживания, — рассказала Волк.

В то же время другим москвичам они предлагали выкупить квадратные метры соседей по завышенной стоимости. Установлены как минимум трое потерпевших, подчеркнула представитель ведомства.

Она также добавила, что полицейским удалось задержать двоих организаторов и участника группы. Фигурантам предъявлено обвинение в принуждении к совершению сделки и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось о том, что злоумышленницы украли более 100 тысяч рублей у пенсионера под предлогом «денежной реформы».

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