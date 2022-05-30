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Россия с 1 июня введет квоты на экспорт лома черных металлов за пределы ЕАЭС

Полина Долганова
Общество
Россия с 1 июня введет квоты на экспорт лома черных металлов за пределы ЕАЭС
Фото: РИА Новости

Россия с 1 июня вводит квоты на экспорт черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом стало известно в понедельник, 30 мая.

Квоты на экспорт сплавов будут действовать минимум два месяца. Уточняется, что сверх квот пошлина будет превышать привычные показатели в три раза.

Данная мера поможет не допустить роста внутренних цен и обеспечить российских металлургов сырьем, передает РИА Новости.

Также сообщалось, что Россия может запретить экспорт риса с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Информация об этом появилась на официальном сайте правовой информации РФ. Примечательно, что временный запрет не будет распространяться на рис, экспортируемый в государства — члены ЕАЭС, отправляемый в другие страны для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Недавно стало известно, что российское Министерство финансов подготовило поправки к закону, согласно которым с 1 января следующего года за контрабанду табака и алкоголя из стран Евразийского экономического союза будут наказывать на основе Уголовного кодекса страны. За это нарушение, согласно документу, будет грозить тюремный срок от трех до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода за период до пяти лет.

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