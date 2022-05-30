Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Футуристический мост появится в деловом центре «Москва-Сити»

Александр Афонин
Город
Футуристический мост появится в деловом центре «Москва-Сити»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Пресненская набережная, 10с2 Карта всех событий

В деловом центре «Москва-Сити» планируется возведение пешеходного моста между транспортно-пересадочным узлом и многофункциональным комплексом «IQ-квартал». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— Наш мост можно, скорее, отнести к арт-объектам. В каждом сегменте запроектировано круглое окно-иллюминатор, визуально связывающее пешехода с окружающим пространством делового центра, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Протяженность моста составит 95 метров. Диаметр сфер будет варьироваться от 13 до 16 метров. Вдоль объекта будут высажены крупномерные деревья.

Мост сделают оттапливаемым, что позволит миновать улицу для попадания со станций в бизнес-центр. Интеграцию моста с входными группами остановочных пунктов МЦК И МЦД-4 осуществят через общественную зону.

До этого сообщалось, что Москомархитектура согласовала проект строительства общественно-делового комплекса в районе Чертаново Северное. Фасад офисного здания выполнят в серых тонах с применением витражного остекления.

«Москва-Сити» Мосты Архитектура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте