Футуристический мост появится в деловом центре «Москва-Сити»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Пресненская набережная, 10с2 Карта всех событий

В деловом центре «Москва-Сити» планируется возведение пешеходного моста между транспортно-пересадочным узлом и многофункциональным комплексом «IQ-квартал». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— Наш мост можно, скорее, отнести к арт-объектам. В каждом сегменте запроектировано круглое окно-иллюминатор, визуально связывающее пешехода с окружающим пространством делового центра, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Протяженность моста составит 95 метров. Диаметр сфер будет варьироваться от 13 до 16 метров. Вдоль объекта будут высажены крупномерные деревья.

Мост сделают оттапливаемым, что позволит миновать улицу для попадания со станций в бизнес-центр. Интеграцию моста с входными группами остановочных пунктов МЦК И МЦД-4 осуществят через общественную зону.

До этого сообщалось, что Москомархитектура согласовала проект строительства общественно-делового комплекса в районе Чертаново Северное. Фасад офисного здания выполнят в серых тонах с применением витражного остекления.