Новый деловой комплекс построят в Северном Чертанове

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 125с2А Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект строительства общественно-делового комплекса в районе Чертаново Северное. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Стилистика здания отражает современные тенденции в проектировании, а выбранные материалы обеспечивают экологичность, функциональность, энергоэффективность. Общая площадь комплекса составит порядка восьми тысяч квадратных метров, — отметил он.

Фасад офисного здания (корпус А) будет выполнен в серых тонах с применением витражного остекления. При этом по контуру будет сделана объемная декоративная рамка из металлокассет. Сам объект, как уточняется, расположен по адресу Варшавское шоссе, владение 125, строения 2а,15а.

Помимо этого, в Нижегородском районе Москвы построят жилой дом в монохромной гамме с треугольными пилонами по программе реновации. Площадь здания составит около 12 тысяч квадратных метров.

Также стало известно, что новостройка по программе реновации появится в Бескудниковском районе столицы. Специалисты облицуют первый этаж здания стеклофибробетонными плитами с текстурой под бетон. Помимо этого, будут использованы ламели из оцинкованного профиля.