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Участники «Московского долголетия» смогут обучаться хоровому пению в 11 парках

Антон Махов

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Участники «Московского долголетия» смогут обучаться хоровому пению в 11 парках
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

В одиннадцати столичных парках 1 июня начнут проводить занятия по хоровому пению в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель руководителя городского департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

— Традиционно многие активности «Московского долголетия» проводятся летом на свежем воздухе и являются отличной альтернативой дачному отдыху. На данный момент более шести тысяч участников проекта занимаются вокалом, и сейчас у них появилась отличная возможность совместить приятное времяпрепровождение с творческими экспериментами, — отметил Филиппов.

Обучение будут проводить профессиональные хормейстеры. Участники проекта освоят приемы и техники хорового пения и научатся правильному певческому дыханию. Также они научатся свободно управлять голосом. Людей разделят на группы, в них они разучат единый концертный репертуар и выступят на Дне города в составе сводного хора «Московского долголетия».

Главным хормейстером станет музыкант, дирижер, певец и выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Николай Макаров, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Занятия хоровым пением пройдут в парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Красная Пресня», «Кузьминки», «Ангарские пруды», в Екатерининском, Измайловском, Гончаровском и Бабушкинском парках, а также в музее-заповеднике «Царицыно» и Саду имени Баумана.

Также стало известно, что победители проекта «Уличный артист в парках» начали выступать в Московских зонах отдыха.

Московское долголетие хоры Парки
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