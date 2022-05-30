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Компании «ТехноСпарка» представили инновационные разработки в робототехнике

Антон Махов
Город
Компании «ТехноСпарка» представили инновационные разработки в робототехнике
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Троицк, Промышленная улица, 2А Карта всех событий

Компании технопарка «ТехноСпарк» представили инновационные разработки в области робототехники. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

— «ТехноСпарк» является лидером в стране среди технопарков по инвестиционной привлекательности, информационной открытости и эффективности работы бизнеса. Также технопарк вносит существенный вклад в устойчивое развитие. Такие результаты подтверждают эффективность созданной в Москве инфраструктуры поддержки высокотехнологичных проектов, — рассказал Фурсин.

Роботизированная техника может существенно облегчить работу на предприятии. Компании «ТехноСпарка» продемонстрировали автономных роботов для перевозки грузов — это модели с грузоподъемностью 50, 500 и 1500 килограммов.

Машины имеют разный функционал. Они предназначены для сортировки почтовых курьерских отправлений или перевозки грузов по складу. Сообщают, что такие машины сокращают трудозатраты людей до 70 процентов и помогают избежать ошибок в силу человеческого фактора.

Одна из модификаций представленного робота создана для оптимизации работы на многоярусном складе. Она может перевозить и поднимать грузы туда, куда человек не способен.

В ходе работы машины двигаются в помещениях по заданным маршрутам и управляются с помощью искусственного интеллекта. В систему управления роботов вложена виртуальная карта помещения со своими параметрами. Техника получает команды исходя из параметров помещения или из расчета грузопотока, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали о работе других роботов столичного производства.

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