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Польша остановила бесплатные поставки топлива на Украину

Полина Долганова
В мире
Польша остановила бесплатные поставки топлива на Украину
Фото: Pixabay

Польша остановила бесплатные поставки топлива Киеву, однако продолжает снабжать Украину регулярно. Об этом в понедельник, 30 мая, заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

— В настоящее время это коммерческие поставки ORLEN, — отметила она.

Министр добавила, что украинские топливные компании пока справляются со сложившейся ситуацией. Москва подытожила, что польские поставки являются ответом на кризисную ситуацию, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в нескольких городах Польши бесплатный проезд для украинских беженцев будет отменен. Об этом стало известно из объявлений в трамваях и автобусах Варшавы. Сразу после начала российской спецоперации на Украине несколько польских городов ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для граждан Украины. С 24 февраля в Польшу прибыли более 3,5 миллиона украинских беженцев.

При этом 29 мая Польша передала украинской армии 18 современных самоходных гаубиц Krab. Уточняется, что речь идет об оснащении трех дивизионов.

Украина Польша топливо
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