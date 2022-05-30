Польша остановила бесплатные поставки топлива на Украину

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Польша остановила бесплатные поставки топлива Киеву, однако продолжает снабжать Украину регулярно. Об этом в понедельник, 30 мая, заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

— В настоящее время это коммерческие поставки ORLEN, — отметила она.

Министр добавила, что украинские топливные компании пока справляются со сложившейся ситуацией. Москва подытожила, что польские поставки являются ответом на кризисную ситуацию, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в нескольких городах Польши бесплатный проезд для украинских беженцев будет отменен. Об этом стало известно из объявлений в трамваях и автобусах Варшавы. Сразу после начала российской спецоперации на Украине несколько польских городов ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для граждан Украины. С 24 февраля в Польшу прибыли более 3,5 миллиона украинских беженцев.

При этом 29 мая Польша передала украинской армии 18 современных самоходных гаубиц Krab. Уточняется, что речь идет об оснащении трех дивизионов.