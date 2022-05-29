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Польша поставила Украине 18 самоходных гаубиц Krab

Евгений Белоусов
В мире
Польша поставила Украине 18 самоходных гаубиц Krab
Фото: Pixabay

Польша передала украинской армии 18 современных самоходных гаубиц Krab. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщило Польское радио со ссылкой на источник в правительстве республики.

Уточняется, что речь идет об оснащении трех дивизионов. Военные эксперты Польши обучили обращению с гаубицами 100 украинских военных. По заверениям Польского радио, теперь Киев имеет в своем арсенале не менее чем 24 самоходные пушки.

Самоходные гаубицы Krab стоят на вооружении польской армии в течение последних нескольких лет, передает ТАСС.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок на Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории России. Запад, утверждает он, уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя.

24 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германия виновата в срыве поставок танков Leopard взамен тех, что Варшава направила Киеву. По словам польского лидера, обещание было «сделано, но не выполнено». Польша, утверждает Дуда, поставила Украине танки, рассчитывая получить взамен аналогичные машины от стран НАТО, прежде всего от США и Германии.

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