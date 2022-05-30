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Тренер назвал причины проигрыша ФК «Динамо» в финале Кубка России

Ирина Игнатенко
Спорт
Тренер назвал причины проигрыша ФК «Динамо» в финале Кубка России
Фото: Telegram / ФК Динамо Москва

Советский футболист, бывший главный тренер и спортивный директор ФК «Зенит» Борис Раппопорт прокомментировал матч между футбольными клубами «Спартак» и «Динамо» в финале Кубка России.

Он отметил, что игра была интересная и напряженная. По его словам, «Спартак» и «Динамо» показали максимальный уровень, на который они способны.

По словам эксперта, «Динамо» провалил концовку чемпионата. Это могло произойти по разным причинам, команда сдала и в физическом, и в психологическом плане, пояснил тренер.

— На протяжении большей части сезона играли прекрасно, но вот тут сдали, и пошла череда поражений. На мой взгляд, такой психологической устойчивости, чтобы выйти из этого кризиса, у них не хватило. Тренеры, видимо, не смогли справиться с этой ситуацией, поэтому пошло по накатанной, — отметил он в комментарии «360».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» прошел 29 мая в Москве. «Спартак» обыграл соперника со счетом 2:1. Команда в четвертый раз в своей истории стала победителем Кубка России по футболу, передает Царьград.

«Динамо» в ходе сезона претендовало на золотые медали чемпионата. Подробнее о деталях матча — в материале «Вечерней Москвы».

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