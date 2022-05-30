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«Абсолютно понимаем друг друга»: Авербух рассказал, как общается с тещей

Анастасия Колоскова
Общество
«Абсолютно понимаем друг друга»: Авербух рассказал, как общается с тещей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Заслуженный мастер спорта РФ, серебряный олимпийский призер Илья Авербух, который более чем на 20 лет старше своей жены, рассказал, как складываются его отношения с тещей Юлией Арзамасовой.

По словам фигуриста, ему очень повезло с матерью супруги.

— Мы с Юлей абсолютно понимаем друг друга. А вот слово «теща» мне кажется каким-то некрасивым. Для меня Юля — большой друг. Мы общаемся, обсуждаем какие-то творческие вещи. Она сильно помогает Лизе со Львом, часто бывает у нас дома, но при этом мы соблюдаем определенную дистанцию и все вместе не живем в одном доме, — цитирует спортсмена Wday.

В апреле стало известно, что Лиза Арзамасова решила сменить свою фамилию спустя два года после замужества. По словам ее супруга, раньше артистка не планировала менять фамилию из-за большой бюрократической волокиты, связанной с этим процессом. Однако сейчас у знаменитости появилось такое желание, она хочет стать Арзамасовой-Авербух.

Также спортсмен признавался, что хотел бы, чтобы их с актрисой сын Лев, который появился на свет в прошлом году, пошел по его стопам.

Лиза Арзамасова теща Илья Авербух
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