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Артисты Большого Московского цирка выступят перед детьми в медцентре Бакулева

Георгий Соланович
Город
Артисты Большого Московского цирка выступят перед детьми в медцентре Бакулева
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 135 Карта всех событий

Большой Московский государственный цирк 1 июня, в Международный день защиты детей, проведет специальную праздничную программу для маленьких пациентов, проходящих лечение в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Об этом сообщили в пресс-службе цирка в понедельник, 30 мая.

— Международный день защиты детей всегда сопровождается различными мероприятиями, цель которых — привлечь внимание к положению детей всего мира. В связи с этим Большой Московский государственный цирк подготовит праздничную программу и порадует маленьких пациентов, в данный момент находящихся на лечении в медицинском центре имени Бакулева, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в роли специальных гостей на мероприятии будут присутствовать народные артисты России браться Запашные, передает агентство городских новостей «Москва».

21 апреля Эдгард Запашный рассказал о работе Большого московского цирка на проспекте Вернадского. По его словам, сейчас программы в цирке меняются каждый сезон, однако до его прихода на арене давались только классические постановки.

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