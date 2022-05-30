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Виновников шумных строек ждут серьёзные штрафы

Наталья Тростьянская
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Виновников шумных строек ждут серьёзные штрафы
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В пятницу, 27 мая, заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова и руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский провели прием населения по вопросам соблюдения природоохранного законодательства. Мероприятие прошло в рамках экологического марафона, организованного прокуратурой.

Всего на встрече обсудили 12 вопросов. С одним из них пришли жители Обручевского района. На улице Академика Челомея возводят крупный жилой комплекс, при этом строители нередко работают по ночам, нарушая покой москвичей.

— Никакие беруши не помогают, — пожаловалась представительница инициативной группы Татьяна Лущук. — В таком шуме выспаться, отдохнуть просто невозможно.

Жители просят прокуратуру привлечь к ответственности нарушителей. Департамент природопользования со своей стороны уже проводил проверки, по итогам которых застройщикам неоднократно выписывали штрафы: 40 тысяч рублей на должностное лицо и 300 тысяч рублей — на организацию.

— К сожалению, ночные стройки нередко беспокоят горожан, — сказал Антон Кульбачевский. — Мы оперативно реагируем на все обращения. Чтобы зафиксировать нарушение, на место выезжают специалисты испытательной лаборатории контроля уровней шума Мосэкомониторинга.

Также москвичи, которые пришли на прием, просили помочь сохранить зеленые насаждения, интересовались, когда закончат реконструкцию очистных сооружений и введут в эксплуатацию дополнительные станции контроля качества атмосферного воздуха. Все вопросы теперь на контроле сразу у двух ведомств.

— Всего к нам на прием обратилось 16 граждан, — сообщила Яна Старовойтова. — Результаты рассмотрения поступивших обращений поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.

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