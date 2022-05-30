МакSим выступит на фестивале Ural Music Night

Фото: Предоставлено певицей МакSим

Российская исполнительница МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night («Уральская Ночь музыки») 2022 года. Об этом сообщили в социальных сетях мероприятия в понедельник, 30 мая.

— Нежный голос и тексты, проникающие прямо в сердце, приносят певице первые строчки чартов и народную любовь. На фестивале Ural Music Night МакSим исполнит любимые всеми хиты, — передает сообщение РИА Новости.

18 апреля МакSим вернулась на большую сцену после болезни. Она стала специальным гостем очередного выпуска шоу «Маска», где своим появлением шокировала как зрителей, так и членов жюри.

Этот выход на сцену стал первым для МакSим с прошлого года, когда она перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.