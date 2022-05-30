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Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Украине под нажимом США

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Украине под нажимом США
Фото: Pixabay

Норвегия занимается поставками оружия на Украину не по воли правительства, а под давлением со стороны Вашингтона. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает издание Klassenkampen со ссылкой на научного сотрудника Норвежского института международных отношений Юлию Вильхельмсен.

— Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона, — заявляет Вильхельмсен.

По ее словам, Норвегия хочет проявить солидарность с Украиной, и отправка более мощного оружия — логическое продолжение более ранних поставок. Однако это трактуется давлением США. Более того, Вильхельмсен считает, что у Норвегии просто нет иного выхода, кроме как продолжать поставки Киеву вооружений, передает РИА Новости.

Помимо этого, на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО). Так, власти Украины требуют от американской стороны РСЗО в связи с их нехваткой в боях на востоке страны, однако западные государства пока не предоставляют Киеву подобного вооружения.

Украина Оружие Норвегия
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