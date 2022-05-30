Объявлены лауреаты юбилейной десятой Программы «Лучшие социальные проекты России»

Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе газеты «Вечерняя Москва» Елена Рыбкина и заместитель директора медиа-центра Елена Плешивцева / Фото: Пресс-служба Программы «Лучшие социальные проекты России»

26 мая в Москве состоялась юбилейная десятая Программа «Лучшие социальные проекты России» – награждение компаний, активно внедряющих социальные инициативы в свою деятельность.

Мероприятие началось с ежегодного Форума, в рамках которого более 30 спикеров на собственном примере показали, как компании содействуют решению проблем, неизменно волнующих общество, а именно: поддержка социально незащищенных слоев населения, благотворительность и гендерный баланс. Также представители компаний обсудили вопросы спорта и здорового образа жизни, благоустройства территорий и систем поддержки инклюзивных сотрудников.

Завершением события стало торжественное награждение лауреатов Программы. В этом году экспертным советом были отмечены более 70 компаний, которые вносят неоспоримый вклад в развитие социальной сферы, в их числе: Платежная система «Мир», ПАО Банк ЗЕНИТ, АО «Центральная ППК», Капитал Лайф Страхование Жизни, ПАО «МТС», Группа ГАЗ, СДЭК, АО «Зарубежнефть», Госкорпорация «Росатом», ПАО «ЛУКОЙЛ», SKILLBOX, Благотворительный фонд «Страна чудес», ООО «ГПМ Радио»Радио Romantika, «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех»), AO «МКХ «ЕвроХИМ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Телекомпания НТВ», Департамент информационных технологий г. Москвы, Департамент культуры г. Москвы, Департамент спорта г. Москвы, АО «Расчетные решения», ПАО «Газпром», Коммуникационное агентство АГТ, АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Творческое производственное объединение Ред Медиа», ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Радио Sputnik, Медиагруппа «Россия сегодня», Социальный навигатор, АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», МАТЧ ТВ, Группа компаний «Садовое кольцо», Благотворительный фонд «Улучшение жизни и образования «ЭЙБЛ СНГ», Московская городская Дума.

«Вечерняя Москва» получила премию в категории «Социально -ответственные СМИ» за участие в реализации проекта «Ступени семейного счастья», направленного на оказание социально-психологической помощи московским семьям, содействие культурному и духовному развитию детей, поддержке общественного климата, в котором семья и семейные ценности вышли бы на первый план.

Фото: Алексей Орлов/Вечерняя Москва

Чтобы сподвигнуть неравнодушных людей к участию в благотворительности, необходимо организовать ее доступность. Победу именно такого проекта прокомментировала Виктория Пасевич, менеджер по корпоративной культуре СДЭК:

— Мы очень рады, что заслуги нашей компании, наших людей, особенно выделены наряду с остальными номинантами в “Лучших социальных проектах России”. СДЭК Благотворительность объединяет неравнодушных и нуждающихся из каждого уголка Земли, где есть наша компания. Победить в такой важной и непростой сфере очень значимо, хотя, по сути, каждый участник – победитель, ведь мы все занимаемся одним большим и очень важным делом, — отметила она.

Количество проектов, направленных на поддержку людей с особенностями, продолжает стремительно увеличиваться. Так, Михаил Родионов, заместитель генерального директора, операционный директор «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех») поделился планами на будущее одной из таких инициатив.

— Нашему проекту уже более 2-х лет. Сегодня для нас важно не только рассказать о приобретённом опыте, но и найти компании, которым мы сможем его передать. Мы уверены, что вместе нам удастся не только трудоустроить людей с аутизмом, но также создать мир равных возможностей и сделать процесс найма сотрудников с особенностями привычной для общества практикой.

Внедрение инновационных технологий, благодаря которым удается упростить жизнь граждан, является значимой частью успешного развития общества. Одну из таких инициатив прокомментировал Игорь Евдокимов, начальник управления ИТ ЦППК:

— Стратегия цифровизации и введение современных бесконтактных сервисов являются одними из приоритетов для ЦППК. Компания внедрила функцию активации билетов NFC на 5 направлениях. Она помогает пассажирам экономить около 2,5 часов в год при проходе на станции и с ее помощью активируется уже более 90 процентов билетов, купленных в приложении на Android, — отметил он.

Лауреатами юбилейной десятой Программы «Лучшие социальные проекты России» также стали: ООО «Иркутская нефтяная компания», АНО «Атом-спорт», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И.Забабахина»‎, АО «Группа «Илим», АО «Сервье», АО «ДСК «Автобан», образовательная онлайн-платформа Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты», АО «Русская медная компания», розничная сеть О’КЕЙ, Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД», AO «Фаберлик», золотодобывающая компания «Полюс», Ника Кидман, медиахолдинг MAER, ПАО «АК БАРС» БАНК, Ассоциация финансовых и инвестиционных советников фондового рынка, ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ», БФ «Система», ООО «Бэст Прайс» (сеть магазинов Fix Price), АО «Сити-XXI век», ТНТ и ГПМ КИТ при поддержке Фонда «Арифметика добра», ТНТ и Матч ТВ, ООО ДБО, АО «Атомредметзолото», АО «ДОМ.РФ», ООО «Доступный сервис», сеть стоматологий инновационных технологий Smile-at-Once, ПАО «ЛУКОЙЛ» совместно с АНО «Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ», ПАО «ЛУКОЙЛ» совместно с Фондом «Наше будущее».

— Качественная работа сотрудников зависит не только от умений самих людей, но и от приложенных усилий работодателя – корпоративное обучение и постоянное совершенствование навыков персонала являются важными составляющими развития персонала. «Мы благодарим экспертный совет за высокую оценку деятельности нашей компании по созданию эффективной системы обучения и формированию новых рабочих мест по всей стране. Работа финансового консультанта по страхованию жизни сегодня востребована как никогда – это ответственная миссия по защите благополучия наших граждан. Мы активно набираем и обучаем людей разного возраста, социального статуса и опыта, которые у нас получают новую профессию и добиваются успехов, — прокомментировал результат образовательного проекта Евгений Гуревич, генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни».

О проекте-победителе в области поддержки спорта рассказала Ольга Журавская, первый вице-президент Лиги Ставок и учредитель БФ «Созвездие Добра»:

— Социальные программы Лиги Ставок объединены идеей уважения к спортивному прошлому, верой в спортивное будущее России и, конечно же, любовью к спорту. Сегодня “Лига Добра” – это именные стипендии юным талантливым спортсменам, адресная помощь ветеранам спорта, строительство футбольных площадок в подопечных детских учреждениях, организация совместных благотворительных акций со спортивными федерациями.

Награду за лучший социальный проект также получили: ANNA GALE, Парк-Отель «Орловский», Группа НЛМК (Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»), Благотворительный фонд «Детский мир», НКО «Благотворительный Фонд «Швабе-Милосердие», АО «МОНДИ СЛМК», Лига Ставок, ООО «ЭГИС-РУС», ООО «ГПМ Радио» Авторадио, ООО «ГПМ Радио» Детское радио, АО «Радио Зенит», Телеканал Суббота!, еженедельный журнал «Профиль», ООО «ГПМ КИТ», АО «Газпром-Медиа Холдинг», ООО «ТРК «2Х2», ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА», Медиагруппа Комсомольская правда, Championat.com, АО «Аргументы и факты» и Greenway Global.

Партнеры Программы – ПАО «Ростелеком», компания Лудинг и российский производитель напитков и продуктов питания «Фуд Милк».

Организатор Программы и Форума «Лучшие социальные проекты России» – ООО «Социальные проекты», основным видом деятельности которого являются исследования в области социальных проблем, а также организация и проведение общественно-значимых мероприятий.

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