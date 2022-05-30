Вестибюль станции метро «Комсомольская» отремонтируют до конца года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Специалисты отремонтируют вестибюль станции метро «Комсомольская» до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 30 мая.

Работы будут проводиться без закрытия вестибюля. Специалисты уже начали восстанавливать на «Комсомольской» гидроизоляцию. После этого планируется уложить новую облицовку на стены и пол, заменить светильники и обновить коммуникации, говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

— Важно поддерживать состояние всего пересадочного узла на самом высоком уровне. До конца года мы планируем отремонтировать вестибюль станции метро... Мы не будем закрывать его для пассажиров, работы проводим ночью. По итогам ремонта москвичи и гости города будут заходить в метро через обновленный, эстетичный и хорошо освещенный вестибюль, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого сообщалось, что специалисты завершили реконструкцию электродепо «Владыкино» на 95 процентов. Все работы планируется завершить до конца года.