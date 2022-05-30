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Автоэксперт рассказал о продаже запчастей по параллельному импорту

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт рассказал о продаже запчастей по параллельному импорту
Фото: depositphotos

В России начались онлайн-продажи автозапчастей по параллельному импорту для автотранспорта, ввезенного в Россию без согласия правообладателей. Запчасти привозят в страну из стран Азии, Европы и СНГ.

Онлайн можно приобрести двигатели, электрооборудование, детали для рулевого управления и другие.

Денис Мигаль, основатель сети автосалонов Freshauto, вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как осуществляются продажи автозапчастей по параллельному импорту, как в этом случае обходят санкции и что происходит с ценами на запчасти.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как осуществляются продажи автозапчастей по параллельному импорту

— Что касается гарантийных запчастей, то порядка 95 процентов решают эту проблему, как и раньше, через дилера. Сказать, что потребитель остался без ремонта, мы не можем. Это случается только в каких-то редких случаях. Если говорить в целом, то у нас много кто торговал запчастями, а сейчас маркетплейсы увеличили ассортимент, но нужно вникать в детали, чтобы заказать именно то, что нужно, — считает эксперт.

Он отметил, что обойти правообладателя невозможно, поэтому говорить об оригинальных запчастях не стоит. Вместе с этим детали могут производить на тех же заводах с попустительства владельцев.

— Новость эта радостная только в одном: есть логистическая цепочка, по которой можно все ввозить. Соответственно, не будет дефицита товара и будут адекватные цены. Если вдруг серый импорт будет работать с дилерами, то это решит ряд проблем. Но возникает вопрос: почему самим сервисам не ввозить запчасти? Такая конструкция уже намечается, и это позитивное движение.

Автоэксперт объяснил, почему лучше приобретать новые автомобили. По его мнению, они более безопасны и отвечают запросам современных водителей.

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