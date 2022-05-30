Специалисты ЧФ оценили возможность подъема корабля ВМС Украины «Донбасс»

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Специалисты Черноморского флота России начали оценивать возможность подъема корабля управления военно-морских сил Украины «Донбасс». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

— Экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъема судна, запущены водоотливные средства. Пробоины, которые были обнаружены, уже заделаны, — сказал представитель округа.

В ходе боевых действий ВСУ вывели корабль из строя и затопили его. При этом один из руководителей водолазных работ отметил, что солдаты украинской армии сделали это для нанесения максимального ущерба портовой инфраструктуре Мариуполя, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 1 мая, военные следователи Следственного комитета России зафиксировали факт затопления гражданских судов в акватории Мариуполя. Так, они провели работы по осмотру катера Военно-морских сил Украины «Кременчуг», который оставили у причала.

25 мая в 08:00 российская армия открыла гуманитарный коридор в направлении Черного моря для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь.