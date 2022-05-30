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Парковку со шлагбаумом у Казанского вокзала временно закроют с 31 мая

Георгий Соланович
Город
Парковку со шлагбаумом у Казанского вокзала временно закроют с 31 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Новорязанская улица Карта всех событий

Парковку со шлагбаумом № 9167 на Новорязанской улице у Казанского закроют с 31 мая для комплексного благоустройства улиц. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 30 мая.

— Оставить автомобиль можно на уличных парковках в Рязанском и Басманном переулках, в Ольховском тупике и на улице Новорязанской, — отмечается в сообщении.

Парковку со шлагбаумом у Казанского вокзала временно закроют с 31 мая Фото: Департамент транспорта Москвы

До этого сообщалось, что перехватывающая парковка № 9223, расположенная у станции Московского метрополитена «Тимирязевская», закрылась. Отмечается, что автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553 и на Дмитровском шоссе.

Позже стало известно, что более трех тысяч компаний в Москве зарегистрировали личный парковочный кабинет юридического лица. С его помощью сотрудники компаний могут оплачивать парковку сразу с общего счета организации, а руководители — быстро получать нужные документы и отчеты в удобном формате.

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